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56-летняя Лолита продемонстрировала новую причёску

 
 
 
 
 
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Концерт в Крокусе состоится уже точно. Рассадка предусмотрена по всем существующим сегодня нормам.⁣⁣⠀ Мне очень Жаль, что мы вынуждены были закрыть продажу билетов, но таковы реалии сегодняшнего времени.⁣⁣⠀ Я не пела сольники с апреля.. Волнение есть, но есть и желание попробовать.⁣⁣⠀ Не знаю каким образом, но в крови большое количество антител. Значит, я Счастливчик, прошедший вирус бессимптомно.⁣⁣⠀ Но Вы, пожалуйста, соблюдайте все меры предосторожности! Мы у Себя Одни и Самые Любимые!⁣⁣⠀ На всякий случай, маски закуплены для всех 😘🙏🎤

56-летняя Лолита продемонстрировала новую причёску

Публикация от Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya)6 Окт 2020 в 10:37 PDT

Российская эстрадная певица Лолита Милявская решила сделать новую причёску. На своей странице в Instagram певица опубликовала видео, в котором она предстала перед фанатами в новом образе — с коротким каре.

"Я только что сделала стрижку у своего любимого Алексея - специально перед сольным концертом", — сообщила артистка.

Не всем поклонникам звезды понравилась её новая причёска.

"Мне жалко, что сделали стрижку, у вас такие шикарные волосы", "Не надо так коротко, это уже совсем не то", "Не идет", — критиковали другие.

Но нашлись и те, кому понравился новый образ Лолиты.

"Роскошная", "Вам очень идет", "Все лучше и лучше", "Очень классная стрижка, мастеру респект", — восхитились поклонники.

В своём видеообращении певица также сообщила, что сдавала анализы перед концертом, и у неё в крови обнаружили большое количество антител к COVID-19.

"Значит, я счастливчик, прошел вирус бессимптомно. Так что, если что, целоваться со мной можно!" — пошутила артистка.

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