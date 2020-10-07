56-летняя Лолита продемонстрировала новую причёску

Российская эстрадная певица Лолита Милявская решила сделать новую причёску. На своей странице в Instagram певица опубликовала видео, в котором она предстала перед фанатами в новом образе — с коротким каре.

"Я только что сделала стрижку у своего любимого Алексея - специально перед сольным концертом", — сообщила артистка.

Не всем поклонникам звезды понравилась её новая причёска.

"Мне жалко, что сделали стрижку, у вас такие шикарные волосы", "Не надо так коротко, это уже совсем не то", "Не идет", — критиковали другие.

Но нашлись и те, кому понравился новый образ Лолиты.

"Роскошная", "Вам очень идет", "Все лучше и лучше", "Очень классная стрижка, мастеру респект", — восхитились поклонники.

В своём видеообращении певица также сообщила, что сдавала анализы перед концертом, и у неё в крови обнаружили большое количество антител к COVID-19.