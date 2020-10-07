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Концерт в Крокусе состоится уже точно. Рассадка предусмотрена по всем существующим сегодня нормам.⠀ Мне очень Жаль, что мы вынуждены были закрыть продажу билетов, но таковы реалии сегодняшнего времени.⠀ Я не пела сольники с апреля.. Волнение есть, но есть и желание попробовать.⠀ Не знаю каким образом, но в крови большое количество антител. Значит, я Счастливчик, прошедший вирус бессимптомно.⠀ Но Вы, пожалуйста, соблюдайте все меры предосторожности! Мы у Себя Одни и Самые Любимые!⠀ На всякий случай, маски закуплены для всех 😘🙏🎤
Российская эстрадная певица Лолита Милявская решила сделать новую причёску. На своей странице в Instagram певица опубликовала видео, в котором она предстала перед фанатами в новом образе — с коротким каре.
"Я только что сделала стрижку у своего любимого Алексея - специально перед сольным концертом", — сообщила артистка.
Не всем поклонникам звезды понравилась её новая причёска.
"Мне жалко, что сделали стрижку, у вас такие шикарные волосы", "Не надо так коротко, это уже совсем не то", "Не идет", — критиковали другие.
Но нашлись и те, кому понравился новый образ Лолиты.
"Роскошная", "Вам очень идет", "Все лучше и лучше", "Очень классная стрижка, мастеру респект", — восхитились поклонники.
В своём видеообращении певица также сообщила, что сдавала анализы перед концертом, и у неё в крови обнаружили большое количество антител к COVID-19.
"Значит, я счастливчик, прошел вирус бессимптомно. Так что, если что, целоваться со мной можно!" — пошутила артистка.
Идею о новом карантине из-за коронавируса нужно, но очень сложно воплотить в жизнь, так как россиянам банально не на что жить. Что же заготовили власти?