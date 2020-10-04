Гузеева устроила "шуры-муры" с женатым мужчиной

Гузеева пыталась отбить мужа у героини своего нового шоу "На дачу".

Ларисе Гузеевой стало скучно в новой роли ценительницы дачного уюта. Интернет-пользователи предположили, что эпатажная телеведущая перепутала шоу.

Действительно, милые разговоры про урожай, цветочки и благоустройство навели на темпераментную женщину тоску, поэтому она стала активно флиртовать с мужем героини своей новой передачи. Гузеева без конца восхищалась супругом дачницы — бизнесменом по имени Андрей.

"Тоже хочу такого мужа, как вы. Ваша жена, как говорится, пожила и хватит. Или возьмите меня еще одной", — сказала Гузеева во время съемки, не обращая внимание на растерянность хозяйки дачи.

Супруга, которая не знала, как реагировать на поведение звездной гости, обратилась к съемочной группе программы.

"Между моим мужем и Ларисой — какие-то шуры-муры. Я бы даже это химией назвала", — сказала жена Андрея, на которого положила глаз роковая женщина Лариса Гузеева.

Мужчина был польщен чрезмерным вниманием ведущей, поэтому, не раздумывая, откликнулся на предложение Ларисы похвастаться своей фигурой. Хозяин дачи разделся и эффектно нырнул в бассейн.

"Андрей, я похожа на вашу козочку?" — игриво спросила Гузеева мужчину.

С трудом удалось отвлечь Ларису от чужого мужа и переключить ее внимание на дачные дела.