Лера Кудрявцева заявила, что знает о Дмитрие Шепелеве страшную тайну, однако не будет его разоблачать.

"Все знают одну сторону, а я знаю с другой… менее прекрасной. Там долгая история, как он над Жанкой издевался. Я его ненавижу после этого", — отметила телеведущая.

"Ты страшная и уже никому не нужна, кроме меня. Да ты без меня вообще сдохнешь", — кричал он ей. Я спросила тогда Жанну, часто он себе такое позволяет. Она сказал, что да, бывает. Но тут же начала брать вину на себя: "Может я что не так сказала или сделала. Довела его", — добавила Кудрявцева.