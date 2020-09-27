Подписчики Королёвой и Тарзана: "Это была дешёвая мыльная опера"

Версия, что измена Тарзана Королёвой была театрализованным представлением, набирает популярность среди интернет-пользователей

Разоблачительные озарения стали приходить в голову поклонникам звездной четы после того, как за изменой не последовал ожидаемый развод. Легкость, с которой Наташа Королева простила неверного мужа, навела публику на мысль, что шоумены старательно разыграли перед ними пьесу. Сценарий этого представления был построен по всем канонам детективно-мелодраматического бестселлера ­- с похищением ценностей, беременностью любовницы и т. д.

Интернет пользователи в азарте детективного разоблачения строят интересные версии по поводу разыгранных перед ними семейных сцен.

"Ага, и песенка тут как тут — "Он оказался не тот". Любители сериалов рыдали, жалея несчастную Королеву". "А помните, как Тарзан жаловался на нехватку денег в карантин, типа артистов государство не поддерживает. Вот они и решили подсуетиться". "Я сразу все понял. Любовница, то беременна, то не беременна. Дешевая мыльная опера". "Ход был предсказуемый. Все с самого начала ждали, когда Тарзан изменит Королевой. Когда, наконец, свершилось, все были удовлетворены". "Да он наверняка ей изменяет. Только теперь Наташа решила выудить из этого хоть какую-нибудь материальную выгоду. Не, ну а че?" "Фигня, а не сценарий. Вот если бы Наташа изменила бы Тарзану, тогда бы да".

Примечательно, что погреться на чужом пиаре решили многие звезды российского шоу-бизнеса, которые по очереди высказывали свое мнение по поводу скандала в семье Королёвой. Артисты напомнили о себе таким способом в период угрозы пандемии, когда они переживают не лучшие времена из-за повсеместной отмены концертов.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Наташа Королева жаловалась на финансовые трудности.