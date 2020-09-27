Версия, что измена Тарзана Королёвой была театрализованным представлением, набирает популярность среди интернет-пользователей
Разоблачительные озарения стали приходить в голову поклонникам звездной четы после того, как за изменой не последовал ожидаемый развод. Легкость, с которой Наташа Королева простила неверного мужа, навела публику на мысль, что шоумены старательно разыграли перед ними пьесу. Сценарий этого представления был построен по всем канонам детективно-мелодраматического бестселлера - с похищением ценностей, беременностью любовницы и т. д.
Интернет пользователи в азарте детективного разоблачения строят интересные версии по поводу разыгранных перед ними семейных сцен.
"Ага, и песенка тут как тут — "Он оказался не тот". Любители сериалов рыдали, жалея несчастную Королеву".
"А помните, как Тарзан жаловался на нехватку денег в карантин, типа артистов государство не поддерживает. Вот они и решили подсуетиться".
"Я сразу все понял. Любовница, то беременна, то не беременна. Дешевая мыльная опера".
"Ход был предсказуемый. Все с самого начала ждали, когда Тарзан изменит Королевой. Когда, наконец, свершилось, все были удовлетворены".
"Да он наверняка ей изменяет. Только теперь Наташа решила выудить из этого хоть какую-нибудь материальную выгоду. Не, ну а че?"
"Фигня, а не сценарий. Вот если бы Наташа изменила бы Тарзану, тогда бы да".
Примечательно, что погреться на чужом пиаре решили многие звезды российского шоу-бизнеса, которые по очереди высказывали свое мнение по поводу скандала в семье Королёвой. Артисты напомнили о себе таким способом в период угрозы пандемии, когда они переживают не лучшие времена из-за повсеместной отмены концертов.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Наташа Королева жаловалась на финансовые трудности.
Недавно Кристина Асмус жаловалась на плохое самочувствие и потерю голоса из-за жёсткого рабочего графика.