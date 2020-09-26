Беда не приходит одна. Королева терпит убытки из-за измены Тарзана.
Русалка отечественной эстрады не может выбраться из череды злосчастий. Наташа Королева сообщила, что отменяет свой концерт в подмосковном Егорьевске, так как не удалось оплатить аренду звукового и светового оборудования. Певица принесла зрителям, которые уже приобрели билеты на концерт, свои извинения.
Пропажа пяти миллионов рублей, в которой Королева винит любовницу Тарзана, тоже подкосили финансовые дела артистки.
Осенний гастрольный тур Королевой также отменён из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки. А сольный концерт в "Крокус Сити Холле" не состоится из-за угрозы новой волны пандемии.
В своем семейном кризисе Наташа готова принять позицию терпеливой женщины и дать неверному супругу шанс на исправление.
Ранее "Правда.Ру" писала, что любовница Тарзана иронизирует по поводу его публичного раскаяния.
Заместитель секретаря СНБО Украины Сергей Кривонос заявил, что возможности вернуть Крым силовым путем у Киева нет. Но это не означает отсутствия стратегии.