Семейный конфликт лишил Королёву заработка

Беда не приходит одна. Королева терпит убытки из-за измены Тарзана.

Русалка отечественной эстрады не может выбраться из череды злосчастий. Наташа Королева сообщила, что отменяет свой концерт в подмосковном Егорьевске, так как не удалось оплатить аренду звукового и светового оборудования. Певица принесла зрителям, которые уже приобрели билеты на концерт, свои извинения.

Пропажа пяти миллионов рублей, в которой Королева винит любовницу Тарзана, тоже подкосили финансовые дела артистки.

Осенний гастрольный тур Королевой также отменён из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки. А сольный концерт в "Крокус Сити Холле" не состоится из-за угрозы новой волны пандемии.

В своем семейном кризисе Наташа готова принять позицию терпеливой женщины и дать неверному супругу шанс на исправление.

Ранее "Правда.Ру" писала, что любовница Тарзана иронизирует по поводу его публичного раскаяния.