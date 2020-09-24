Дэниел Рэдклифф поделился новой фотосессией в своем аккаунте в Instagram.
Британский актер выложил 8 снимков.
"Фотографии талантливого Алана Кларка", — лаконично подписал пост Гарри Поттер.
Фотосессия действительно получилась удачной. Бунтарь Дэниел предстал перед зрителями элегантным молодым человеком, одетым в стиле сasual, с уложенными вверх волосами.
Подписчики актера оценили произошедшие в его образе перемены. Однако не все приняли его новый образ.
"Пожалуйста, исправьте прическу. С ней вы не так привлекательно выглядите. Хотя я вас люблю и таким", — комментировали фанаты.
Большая часть из них продолжает отождествлять актера с его главной звездной ролью.
"Гарри, следующую часть Гарри Поттера, пожалуйста". "Я всегда буду видеть в тебе только Гарри Поттера", — написали они.
Грибной сезон вот-вот уже начнется, и многие из нас планируют свои "охотничьи" маршруты за грибами. Следует запастись репеллентом от комаров, резиновыми сапогами, плащом и корзинкой. А вот ножик для того, чтобы срезать грибы, брать с собой не обязательно. Ведь представление о том, что грибы обязательно нужно срезать, - чистейшей воды заблуждение.