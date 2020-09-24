Дэниел Рэдклифф удивил фанатов новой укладкой

Дэниел Рэдклифф поделился новой фотосессией в своем аккаунте в Instagram.

Британский актер выложил 8 снимков.

"Фотографии талантливого Алана Кларка", — лаконично подписал пост Гарри Поттер.

Фотосессия действительно получилась удачной. Бунтарь Дэниел предстал перед зрителями элегантным молодым человеком, одетым в стиле сasual, с уложенными вверх волосами.

Подписчики актера оценили произошедшие в его образе перемены. Однако не все приняли его новый образ.

"Пожалуйста, исправьте прическу. С ней вы не так привлекательно выглядите. Хотя я вас люблю и таким", — комментировали фанаты.

Большая часть из них продолжает отождествлять актера с его главной звездной ролью.