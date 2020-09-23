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Айза Анохина публично поздравила Гуфа с днём рождения

Айза Анохина впервые за восемь лет публично поздравила бывшего мужа с днём рождения.

"Тебе исполнился 41, и я, честно, рада, что ты дожил до этого возраста! Без шуток! Ставки были невелики… Я рада, что мы научились быть друзьями, и нашему общению никто не мешает! Я также рада, что ты все так же смешно шутишь и остаешься хорошим другом для меня и своих друзей.

Ты навсегда останешься моим аппендиксом. Вроде и без тебя могу, но пока не вырезали. Ты безумно дерьмовый муж, но ты по-настоящему отличный бро! По уровню нытья меня может превзойти лишь Леха Долматов и в этом наша фишка!" — написала блогер в Instagram.

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