Посмотреть эту публикацию в Instagram
Спиногрызы атакуют! Теперь, когда школа, встаём каждый день в восемь (хорошо, что школа рядом, а то в семь бы) - собираем - провожаем 😀🤪 Зато сразу на весь день заряд бодрости и хорошего настроения! Проводили и ждём, когда обратно приедут 🙂 Оператор - Аллуся #семейныерадости #спиногрызы
В своем Instagram-аккаунте Максим Галкин выложил видео, на котором первоклассники Лиза и Гарри с утра атакуют отца.
18 сентября двойняшкам звездной четы исполнилось по 7 лет.
"Теперь, когда школа, встаем каждый день в восемь (хорошо, что школа рядом, а то в семь бы) — собираем — провожаем. Зато сразу на весь день заряд бодрости и хорошего настроения! Проводили и ждем, когда обратно приедут", — написал пародист.
Подписчики, глядя на веселое семейство, комментируют:
"Периодически наблюдаю частички их жизни, выложенной в Инсте. С удовольствием замечаю, что дети растут в любви и абсолютно не разбалованы, как большинство детей знаменитостей и людей с большим достатком. А еще заметила странность — несмотря на то, что они двойняшки, они абсолютно не похожи друг на дружку. Но красавцы оба, и этого не отнять! Родителям респект и уважуха за воспитание и гены!"
Ранее "Правда.Ру" рассказывала о новом образе Аллы Пугачевой.
Столичный дизайнер Надежда Славина до сих пор не может понять мотивов, по которым её 12-летняя дочь решила уйти из дома.