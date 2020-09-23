Максим Галкин рассказал о том, как нелегко быть отцом первоклашек

В своем Instagram-аккаунте Максим Галкин выложил видео, на котором первоклассники Лиза и Гарри с утра атакуют отца.

18 сентября двойняшкам звездной четы исполнилось по 7 лет.

"Теперь, когда школа, встаем каждый день в восемь (хорошо, что школа рядом, а то в семь бы) — собираем — провожаем. Зато сразу на весь день заряд бодрости и хорошего настроения! Проводили и ждем, когда обратно приедут", — написал пародист.

Подписчики, глядя на веселое семейство, комментируют:

"Периодически наблюдаю частички их жизни, выложенной в Инсте. С удовольствием замечаю, что дети растут в любви и абсолютно не разбалованы, как большинство детей знаменитостей и людей с большим достатком. А еще заметила странность — несмотря на то, что они двойняшки, они абсолютно не похожи друг на дружку. Но красавцы оба, и этого не отнять! Родителям респект и уважуха за воспитание и гены!"

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