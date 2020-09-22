Музыкант Андрей Макаревич заявил, что получает "довольно большую" пенсию.
По его словам, он не помнит точный размер выплаты.
"По-моему, тысяч 26 я получаю. Это уже со всеми выплатами дополнительными", — пояснил Макаревич.
"Меня страшно удивило, когда я получил эту книжечку. Меньше всего на свете я себя представлял в качестве ветерана труда", — добавил артист.
Помощники Алексея Навального, которые вывезли из России "обнаруженные ими улики, свидетельствующие об отравлении" блогера, могут "загреметь" в тюрьму лет на 7.