Новый клип Моргенштерна и Тимати посмотрели 15 млн человек

"На этом клипе мы заработали 50 миллионов рублей еще до его выхода", — кадр с таким текстом появляется в пафосном видеоролике.

Рэперы снова работают на эпатаж. В клипе показана сладкая жизнь беззаботных мажоров со всеми атрибутами — толпой девушек в купальниках, тропическими красотами, гонками на катерах и т. д.

Моргенштерн поет про то, что не может определиться с выбором авто — Lambo или Ferra (Lamborghini или Ferrari). Знающие толк в автомобилях интернет-пользователи уже начали сравнительный анализ двух марок, давая дельные советы разгулявшимся рэперам.

Тимати лениво отмахивается от захлестнувшей его волны успеха: "Номер один на всех музыкальных площадках страны за сутки. Скучно. Может, мне закончить карьеру, чтобы вас больше не бесить, и Моргенштерну не бесить шоу-бизнес рекордными цифрами?" На это Моргенштерн отвечает: "Пожалей челядь, им же некого будет ненавидеть".

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Моргенштерн пренебрежительно относится к всевозможным премиям шоу-бизнеса.