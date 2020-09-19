Известный рэпер недавно получил женскую премию для звёзд и знаменитостей. И рассказал всем, как это вообще стало возможным.

"Вам, наверное, интересно узнать, как это все получилось? Мне написал какой-то журнал: типа, Алишер, хотим тебя очень сильно наградить — какую-то там номинацию предложили. А чтобы вы понимали во всех этих звездных наградах там заранее все уже известны, хоть и номинируют по несколько человек. Это все шоу, показуха. Все заранее знают, что они выиграли. А я говорю — а я хочу быть "женщиной года". Они такие окей, базара ноль — ты будешь "женщиной года".

Я попросил номинировать несколько женщин — Кищук, Самойлову, Бузову и кого-то еще: прости, четвертая женщина я тебя забыл. Ты не такая классная, как предыдущие три. Но когда их всех объявят — выиграю я. Повеселимся, так сказать. Заодно вы и все вокруг узнают, что все звездные награды — это полная … (непечатный эпитет) договоренная заранее. Так что очередной перфоманс от Алишера Моргенштерна, чтобы вы, дорогие подписчики, знали, что звездные премии ничего не значат", — сказал рэпер.