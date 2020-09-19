Адвокат Александр Добровинский не считает, что лишение адвокатского статуса Эльмана Пашаева является чем-то ненормальным.

По его мнению, юристов часто лишают адвокатского статуса.

"Бывает, что адвокатов лишают статуса. Я не знаю, почему так случилось. Я не в курсе, какие ему были выдвинуты претензии", — отметил Добровинский.