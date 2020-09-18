Директор Бориса Моисеева опроверг слухи об ухудшении здоровья артиста

Российский эстрадный певец Борис Моисеев десять лет назад перенёс инсульт, но в настоящее время его состояние удалось стабилизировать. Об этом сообщил директор артиста Сергей Горох.

Он опроверг ранее появившуюся информацию в СМИ о том, что самочувствие Моисеева ухудшилось.

Горох отметил, что инсульт, конечно, отразился на здоровье певца, но благодаря курсу реабилитации его состояние сейчас стабильно. У артиста ещё остались проблемы с речью и подвижностью, но при этом 66-летний Борис самостоятельно передвигается и разговаривает. Артист живёт в своей московской квартире.

Директор почти каждый день его навещает.

Также Сергей Горох опроверг слухи о материальных трудностях певца. По его словам, пенсия Моисеева составляет 55 тысяч рублей. Также он получает авторские отчисления за свои песни. После инсульта артист решил продать особняк в Подмосковье, а нынешний образ жизни не предполагает больших расходов.