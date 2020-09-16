Тарзан удалил из Instagram видеопризнание в измене Королёвой

Бодибилдер и стриптизёр Сергей Глушко, выступающий под псевдонимом Тарзан, решил удалить со своей страницы в Instagram видео, в котором они признаётся в измене своей жене — певице Наташе Королёвой.

15 сентября Тарзан выложил видео, в котором заявил, что под воздействием запрещённых веществ вступил в интимную связь с девушкой, которая вместе со своей подругой вынесли из его дома ювелирные украшения и крупную сумму денег.

Ранее сообщалось, что ограбление дома артистов произошло в тот период, пока Королёва была в отпуске.

По словам анонимных источников, это сделали две женщины, которые приходили к Тарзану в гости. Позднее актриса Анастасия Шульженко заявила, что якобы не только вступила в сексуальную связь с Сергеем Глушко, но и забеременела от него.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что сын запретил Королёвой обращаться к услугам суррогатной матери.