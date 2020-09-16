Певица Мадонна объявила, что снимет фильм о своей собственной жизни и карьере. Звезда уже приступила к написанию сценария ленты в соавторстве с Диабло Коди, оскароносным сценаристом "Юноны и молодого взрослого".
По словам самой Мадонны, кинокартина шаг за шагом расскажет, как девочка "из трущоб Нью-Йорка" превращалась в "мировую суперзвезду" и какую роль в этом сыграла музыка:
"Это фильм будет посвящен музыке, она поддерживала меня, а искусство поддерживало мою жизнь", — говорит певица.
В своём инстаграм она рассказала поклонникам, что биографический фильм будет посвящен ее "борьбе как художника, пытающегося выжить в мужском мире", добавив, что "не утаит ничего: там будут все счастливые, грустные, безумные, сумасшедшие, хорошие, плохие и уродливые моменты жизни".
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Looking back its hard to believe that this book caused so much controversy......................... And have we moved forward? Is the Patriarchal world we live in ready to accept Women expressing their Sexuality? .......................#sex #wap #controversy #diablocody
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