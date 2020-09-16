Мадонна снимет биографический фильм о себе

Певица Мадонна объявила, что снимет фильм о своей собственной жизни и карьере. Звезда уже приступила к написанию сценария ленты в соавторстве с Диабло Коди, оскароносным сценаристом "Юноны и молодого взрослого".

По словам самой Мадонны, кинокартина шаг за шагом расскажет, как девочка "из трущоб Нью-Йорка" превращалась в "мировую суперзвезду" и какую роль в этом сыграла музыка:

"Это фильм будет посвящен музыке, она поддерживала меня, а искусство поддерживало мою жизнь", — говорит певица.

В своём инстаграм она рассказала поклонникам, что биографический фильм будет посвящен ее "борьбе как художника, пытающегося выжить в мужском мире", добавив, что "не утаит ничего: там будут все счастливые, грустные, безумные, сумасшедшие, хорошие, плохие и уродливые моменты жизни".