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Пашаева лишат адвокатского статуса из-за Ефремова

Адвокатов Эльмана Пашаева и Александра Добровинского накажут из-за того, что они "позволили себе лишнее" в деле Михаила Ефремова.

Пашаева лишат адвокатского статуса из-за Ефремова

С соответствующей инициативой выступило Министерство юстиции России. Ведомство внесло в региональные отделения адвокатских палат представления о возбуждении дисциплинарного производства в отношении адвоката Александра Добровинского. Также Минюст предлагает лишить адвокатского статуса Эльмана Пашаева.

"Главным управлением Минюста России по Москве и Управлением Минюста России по Республике Северная Осетия — Алания в адвокатские палаты соответствующих субъектов Российской Федерации внесены представления о возбуждении дисциплинарного производства в отношении адвоката А. А. Добровинского и о прекращении статуса адвоката Э. М. Пашаева", — сказано в представлении ведомства.

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