Пашаева лишат адвокатского статуса из-за Ефремова

Адвокатов Эльмана Пашаева и Александра Добровинского накажут из-за того, что они "позволили себе лишнее" в деле Михаила Ефремова.

С соответствующей инициативой выступило Министерство юстиции России. Ведомство внесло в региональные отделения адвокатских палат представления о возбуждении дисциплинарного производства в отношении адвоката Александра Добровинского. Также Минюст предлагает лишить адвокатского статуса Эльмана Пашаева.