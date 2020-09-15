Адвокатов Эльмана Пашаева и Александра Добровинского накажут из-за того, что они "позволили себе лишнее" в деле Михаила Ефремова.
С соответствующей инициативой выступило Министерство юстиции России. Ведомство внесло в региональные отделения адвокатских палат представления о возбуждении дисциплинарного производства в отношении адвоката Александра Добровинского. Также Минюст предлагает лишить адвокатского статуса Эльмана Пашаева.
"Главным управлением Минюста России по Москве и Управлением Минюста России по Республике Северная Осетия — Алания в адвокатские палаты соответствующих субъектов Российской Федерации внесены представления о возбуждении дисциплинарного производства в отношении адвоката А. А. Добровинского и о прекращении статуса адвоката Э. М. Пашаева", — сказано в представлении ведомства.
Экс-телеведущая передачи "Утро России" на канале "Россия 1" Елена Ландер недавно сообщила, что покидает Россию и отправляется на постоянное место жительства в Италию.