Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
В Польше обнаружили фигурки в виде свиней возрастом 3500 лет
Семья ректора тверского вуза задекларировала 237 земельных участков
На голосовании в Ульяновской области люди заполняли бюллетени на пеньке
Экс-советник Трампа арестован за финансовые махинации
На водителя, наехавшего на полицейского, завели уголовное дело
Эксперт посчитал благом отмену транспортного налога в России
Вертолёт в Хакасии совершил аварийную посадку у реки Еринат
Оппозиция Белоруссии хочет побеседовать с силовыми структурами
Через 37 лет в Самарской области возобновила работу санавиация

Эмигрировавший в Испанию Алексей Панин готов работать автомойщиком

Шоу-бизнес
 
 
 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@autoinspain 👱‍♀️ +34631733387 Настя Спасибо за машинку!😊 Сама нашла, сама привезла и сама помыла!

Публикация от А. Панин. 🌈 (@actor_ap)

Российский актёр Алексей Панин выкладывает на своей странице в Instagram фотографии из Испании. Артист нисколько не жалеет о том, что уехал из России.

Панин признаётся, что всегда хотел жить в Европе, так как ненавидит Россию и менталитет её граждан.

Но артист отметил, что не навсегда поселился в Испании.

Так как его дочь ещё учится в школе, он не может навсегда уехать из страны, поэтому ещё будет возвращаться на родину.

В Испании артист уже приобрёл квартиру и машину. Однако, ему пока не удалось найти постоянное место работы.

В Instagram он опубликовал видео, на кадрах которого он показал, как учится мыть машины. На самом деле актёр просто был на мойке и мыл свой автомобиль. Но отметил, что если у него будут какие-то проблемы с деньгами, то он сможет работать автомойщиком.

Ранее в Instagram артист показал вклеенную шенгенскую визу категории D. По такому случаю актёр нарушил два месяца трезвости и напился от радости. Оказалось, что вид на жительство ему удалось получить абсолютно бесплатно.

Последние материалы
Эмигрировавший в Испанию Алексей Панин готов работать автомойщиком
Фэшн-индустрия: замедление и перезагрузка
Михаил Ефремов устроил скандал на заседании суда
Чувашия переняла опыт московских общественников
В Швеции зафиксирован рекордный уровень смертности за последние 150 лет
Федосеева-Шукшина голодает из-за бракоразводного процесса с Алибасовым
В Польше обнаружили фигурки в виде свиней возрастом 3500 лет
Семья ректора тверского вуза задекларировала 237 земельных участков
Ирландские рабы пострадали не меньше негров
На голосовании в Ульяновской области люди заполняли бюллетени на пеньке
Популярное
Новости Белоруссии
Лукашенко сделал заявление о вступлении Белоруссии в ЕС и НАТО

Выступая на заседании Совета безопасности Белоруссии, Александр Лукашенко заявил, что двери Евросоюза и Североатлантического альянса для Минска, равно как и для Киева, закрыты.

Лукашенко сделал заявление о вступлении Белоруссии в ЕС и НАТО
Проявилась одна из тайных фигур, стоящих за Тихановской
Мир. Новости мира
Проявилась одна из тайных фигур, стоящих за Тихановской
Новости Белоруссии
Тихановская осудила присоединение Крыма к России
Новости Белоруссии
Стало известно, когда пройдёт инаугурация Лукашенко
Игорь Буккер Ирландские рабы пострадали не меньше негров Игорь Буккер Усам Оздемиров Ставки в технологической гонке как никогда высоки Усам Оздемиров Любовь Степушова Прибалтийские страны раскололись по белорусскому вопросу Любовь Степушова
Комментарии
Навальный - новый Скрипаль? Мнение врача-нарколога
Навальный - новый Скрипаль? Мнение врача-нарколога
Навальный - новый Скрипаль? Мнение врача-нарколога
Навальный - новый Скрипаль? Мнение врача-нарколога
Белоруссию ждёт крушение режима и присоединение?
Белоруссию ждёт крушение режима и присоединение?
Военный эксперт Коротченко: с Азербайджаном у России проблем нет
Навальный - новый Скрипаль? Мнение врача-нарколога
Прибалтийские страны раскололись по белорусскому вопросу
Военный эксперт Коротченко: с Азербайджаном у России проблем нет
Подростки опасаются идти в школы из-за бедности родителей
Тихановская осудила присоединение Крыма к России
Навальный - новый Скрипаль? Мнение врача-нарколога
Навальный - новый Скрипаль? Мнение врача-нарколога
Тихановская осудила присоединение Крыма к России
Белоруссию ждёт крушение режима и присоединение?
Прибалтийские страны раскололись по белорусскому вопросу
Лукашенко готов на все ради сохранения власти
Белоруссия уходит на Запад. Что будет с обороноспособностью России?
Европа признала: Белоруссия не Украина
Олег Шеин: рабочие Белоруссии не хотят быть крепостными Лукашенко
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Политика конфиденциальности Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ