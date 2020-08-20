Посмотреть эту публикацию в Instagram
@autoinspain 👱♀️ +34631733387 Настя Спасибо за машинку!😊 Сама нашла, сама привезла и сама помыла!
Российский актёр Алексей Панин выкладывает на своей странице в Instagram фотографии из Испании. Артист нисколько не жалеет о том, что уехал из России.
Панин признаётся, что всегда хотел жить в Европе, так как ненавидит Россию и менталитет её граждан.
Но артист отметил, что не навсегда поселился в Испании.
Так как его дочь ещё учится в школе, он не может навсегда уехать из страны, поэтому ещё будет возвращаться на родину.
В Испании артист уже приобрёл квартиру и машину. Однако, ему пока не удалось найти постоянное место работы.
В Instagram он опубликовал видео, на кадрах которого он показал, как учится мыть машины. На самом деле актёр просто был на мойке и мыл свой автомобиль. Но отметил, что если у него будут какие-то проблемы с деньгами, то он сможет работать автомойщиком.
Ранее в Instagram артист показал вклеенную шенгенскую визу категории D. По такому случаю актёр нарушил два месяца трезвости и напился от радости. Оказалось, что вид на жительство ему удалось получить абсолютно бесплатно.
Выступая на заседании Совета безопасности Белоруссии, Александр Лукашенко заявил, что двери Евросоюза и Североатлантического альянса для Минска, равно как и для Киева, закрыты.