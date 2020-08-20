Эмигрировавший в Испанию Алексей Панин готов работать автомойщиком

Российский актёр Алексей Панин выкладывает на своей странице в Instagram фотографии из Испании. Артист нисколько не жалеет о том, что уехал из России.

Панин признаётся, что всегда хотел жить в Европе, так как ненавидит Россию и менталитет её граждан.

Но артист отметил, что не навсегда поселился в Испании.

Так как его дочь ещё учится в школе, он не может навсегда уехать из страны, поэтому ещё будет возвращаться на родину.

В Испании артист уже приобрёл квартиру и машину. Однако, ему пока не удалось найти постоянное место работы.

В Instagram он опубликовал видео, на кадрах которого он показал, как учится мыть машины. На самом деле актёр просто был на мойке и мыл свой автомобиль. Но отметил, что если у него будут какие-то проблемы с деньгами, то он сможет работать автомойщиком.

Ранее в Instagram артист показал вклеенную шенгенскую визу категории D. По такому случаю актёр нарушил два месяца трезвости и напился от радости. Оказалось, что вид на жительство ему удалось получить абсолютно бесплатно.