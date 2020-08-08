Дмитрий Гордон рассказал, как Панин получил вид на жительство в Испании

Актер Алексей Панин получил долгожданный вид на жительство в Испании. В Instagram он показал вклеенную шенгенскую визу категории D. По такому случаю актер нарушил два месяца трезвости и напился от радости. Оказалось, что ВНЖ он получил бесплатно.

Журналист Дмитрий Гордон записал видеообращение, в котором поблагодарил зрителя Сергея Лося. Тот увидел его интервью с Паниным и безвозмездно оформил все документы. «Я абсолютно верю в круговорот добра в природе. Спасибо за то, что вы совершили такой человеческий поступок», - сказал журналист.