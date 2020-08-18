Юрий Фирсов угрожал дочери Валентины Легкоступовой

Дочь певицы Валентины Легкоступовой Анэтта Бриль рассказала, что новый супруг мамы Юрий Фирсов угрожал ей, когда она пыталась с ней связаться.

Она утверждает, что на телефон артистки всегда отвечал Фирсов и отказывался передавать трубку Легкоступовой.