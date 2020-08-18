Дочь певицы Валентины Легкоступовой Анэтта Бриль рассказала, что новый супруг мамы Юрий Фирсов угрожал ей, когда она пыталась с ней связаться.
Она утверждает, что на телефон артистки всегда отвечал Фирсов и отказывался передавать трубку Легкоступовой.
"Я, мать двоих детей, в свой адрес слушала угрозы от Юрия Фирсова, которые у меня есть на диктофонных записях. Он был в состоянии сильного алкогольного опьянения. Как я предполагаю. Возможно, это были не только спиртные напитки, возможно, там было что-то ещё", — пояснила Бриль.
Нынешний президент Белоруссии Александр Лукашенко будет преследоваться по закону, если его вина будет доказана.