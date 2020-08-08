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Киану Ривз примет участие в съёмках сиквелов "Джона Уика"

Шоу-бизнес » Зарубежный

Известный американский актер Киану Ривз появится в четвертой и пятой частях фильма "Джон Уик".

Сейчас сценаристы дорабатывают сценарий картин, а начало съемок намечено на 2021 год. По словам руководителя студии Lionsgate Джона Фельтхаймера, выход четвертой части фильма запланирован на конец мая 2022 года.

Ранее выход четвертой части фильма был запланирован на 21 мая 2021 года, но его перенесли из-за ограничительных мер, вызванных пандемией коронавируса.

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