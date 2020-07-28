Состояние Елены Кондулайнен продолжает ухудшаться

Несколько дней назад известная актриса Елена Кондулайнен была срочно госпитализирована с подозрением на инсульт.

Артистку забрали прямо из ресторана, где она отмечала происходило празднование выпускного вечера. Медики подтвердили диагноз. Сейчас Кондулайнен находится в реанимации. Врачи не наблюдают положительной динамики в её состоянии.

Перенесенный инсульт вызвал острое нарушение мозгового кровообращения, неврологическую энцефалопатию и общую заторможенность речи.