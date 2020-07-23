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Стали известны результаты ДНК-теста сына Децла

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Сын рэпера Децла, 15-летний Тони, официально стал наследником своего знаменитого отца.

Таково решение Басманного суда Москвы, после оглашения результата теста ДНК, подтвердившего родство "отец-сын".

«Меркурий Антоний Иоанн (так зовут парня) по результатам ДНК-теста официально признан наследником первой очереди покойного Кирилла Толмацкого», - написано в решении суда.

Теперь уже "законный сын" получит авторские права на песни Децла, на его недвижимость и банковские счета.

Кроме того, до совершеннолетия Тони будет получать пособие по потере кормильца, в выплате которого ранее Пенсионный Фонд отказал его матери - гражданской супруге артиста Юлии Киселевой - на том основании, что Толмацкий не был вписан в свидетельство о рождении мальчика.

Напомним, рэпер Децл (Кирилл Толмацкий) умер в феврале 2019 года. 

 

 

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