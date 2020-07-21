В молодости, когда Алена Водонаева только пришла на проект "Дом-2", у неё был очень скверный характер.
Сейчас она утверждает, что очень жалеет о своём поведении.
"Мне очень стыдно за драки, которые мы там устраивали: вообще, мы очень много ругались, а сейчас я понимаю, что нужно контролировать себя. Тогда же я была очень наглой и дерзкой. В любом телешоу должны быть представлены разные психотипы. У нас у каждого была своя роль, и я была главной стервой", — написала телеведущая в Instagram.
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