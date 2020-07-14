Знаменитый российский исполнитель Валерий Меладзе попал в небольшое ДТП. Инцидент произошел в Москве.
Певец ехал по городу, в какой-то момент его машину задел другой автомобиль, который при этом поцарапал авто артиста.
Виновницей ДТП оказалась девушка.
Меладзе решил не обижаться на нее и не стал требовать с девушки деньги.
Виновница происшествия очень трогательно извинилась перед артистом. Она пообещала, что выкупит все его песни в приложении. Об этом автоледи написала на своей странице в Instagram.
Артист признался, что его это тронуло, и он простил девушку.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что певец и продюсер Валерий Меладзе был оштрафован на десять тысяч рублей за отказ платить штраф за парковку.
25-летняя невеста скончалась во время свадебного банкета в подмосковном Царицыно.