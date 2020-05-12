Певец и продюсер Валерий Меладзе оштрафован на десять тысяч рублей за отказ платить штраф за парковку. Ранее он отказался выплачивать штраф в размере пяти тысяч рублей.
Штраф был наложен в августе 2019 года за то, что Меладзе оставил автомобиль на платной парковке и не внёс оплату.
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