Директор Долиной отреагировал на критику ее заявления о нарушении ПДД

Директор певицы Ларисы Долиной ответил на критику ее заявления о нарушениях правил дорожного движения.

Недавно пользователи Сети распространили видео фрагмента программы "Сто вопросов взрослому", в которой принимала участие популярная российская певица Лариса Долина. Многие зрители пришли к выводу, что артистка безответственно относится к ПДД, что и привело к ее критике.

На негативные высказывания в ее адрес обратил внимание директор певицы. Он призвал всех, кто слишком остро реагирует на прошлые слова артистки, учитывать, что программа вышла 10 лет назад, поэтому не стоит связывать слова Долиной с обсуждаемой сегодня ситуацией с Михаилом Ефремовым.

Стоит отметить, что в том же отрывке программы певица заявила, что сотрудникам ГАИ запрещено останавливать ее машину даже при совершении нарушений на дороге.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Ларисе Долиной припомнили слова 10-летней давности.