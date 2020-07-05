В 2010 году Лариса Долина дала интервью, в котором рассказала, что разрешает своему водителю нарушать правила дорожного движения при необходимости.
Более того, по словам певицы, у неё есть "специальный документ", который запрещает сотрудникам Госавтоинспекции останавливать её на дороге.
"Они не имеют права останавливать мою машину вообще", — отметила Долина.
Певица утверждает, что каждый сотрудник ГАИ знает номер её машины.
В социальных сетях припомнили эти слова и окрестили Долину "вторым Ефремовым".
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал слова Эльмана Пашаева о том, что Михаил Ефремов может быть не виновен.