Народная артистка СССР Татьяна Доронина попала в больницу. Состояние актрисы в порядке и её госпитализация носила плановый характер.

"Татьяна Васильевна действительно проходила лечение у нас в госпитале. Позавчера она уехала домой. Мы сделали ей санаторно-курортную карту, провели плановое лечение, чтобы функционировал организм. Доронина — дисциплинированная, не капризная пациентка", — утверждает один из сотрудников клиники.