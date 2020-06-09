Иосиф Пригожин похвастался новым автомобилем

Продюсер Иосиф Пригожин продемонстрировал свою новую машину. На своей странице в Instagram он выложил видео, на кадрах которого он сидит за рулем шестиколесного внедорожника.

"Спасибо моим чеченским братьям за подгон. В трудную минуту всегда рядом", — написал он.

В кадре Иосиф Пригожин пошутил, что собрался "поехать бомбить", так как "сейчас время такое".

Однако подписчики не оценили юмор продюсера.

"Бедный, денег нет, не позорился бы такие видео выкладывать", — написала в комментариях одна из подписчиц.

В ответ Пригожин спросил:

"У кого нет? Я разве говорил, что у меня нет?"

Стоит напомнить, что ранее высказывание Иосифа Пригожина о том, что артисты сейчас находятся в тяжелом финансовом положении раскритиковали многие звезды.

Первым в перепалку с Пригожиным вступил лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Пригожин пообещал Шнурову "мужской разговор".