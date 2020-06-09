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Спасибо моим чеченским братьям за подгон. В трудную минуту всегда рядом . 🤞
Продюсер Иосиф Пригожин продемонстрировал свою новую машину. На своей странице в Instagram он выложил видео, на кадрах которого он сидит за рулем шестиколесного внедорожника.
"Спасибо моим чеченским братьям за подгон. В трудную минуту всегда рядом", — написал он.
В кадре Иосиф Пригожин пошутил, что собрался "поехать бомбить", так как "сейчас время такое".
Однако подписчики не оценили юмор продюсера.
"Бедный, денег нет, не позорился бы такие видео выкладывать", — написала в комментариях одна из подписчиц.
В ответ Пригожин спросил:
"У кого нет? Я разве говорил, что у меня нет?"
Стоит напомнить, что ранее высказывание Иосифа Пригожина о том, что артисты сейчас находятся в тяжелом финансовом положении раскритиковали многие звезды.
Первым в перепалку с Пригожиным вступил лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Пригожин пообещал Шнурову "мужской разговор".
Родственники погибшего мужчины в результате ДТП с актёром Михаилом Ефремовым рассказали о нём.