Солист "Иванушек" рассказал, как ему делали трепанацию черепа

Солист группы "Иванушки International" Кирилл Андреев рассказал, что мог умереть ещё в 2001 году. Тогда он очень сильно ударился головой об асфальт из-за драки с охранником на частной вечеринке.

"Я очнулся через какое-то время: лужа крови, гости сбежались. Было больно, конечно", — сообщил певец.

В НИИ скорой помощи имени Склифосовского Андрееву оказали медицинскую помощь, зашив рану без анестезии. Внутреннюю гематому решили выводить медикаментозным путем, однако состояние артиста продолжало ухудшаться.

Чтобы не допустить летального исхода, врачи решили провести трепанацию черепа и удалить гематому хирургическим способом.