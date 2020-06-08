Солист группы "Иванушки International" Кирилл Андреев рассказал, что мог умереть ещё в 2001 году. Тогда он очень сильно ударился головой об асфальт из-за драки с охранником на частной вечеринке.
"Я очнулся через какое-то время: лужа крови, гости сбежались. Было больно, конечно", — сообщил певец.
В НИИ скорой помощи имени Склифосовского Андрееву оказали медицинскую помощь, зашив рану без анестезии. Внутреннюю гематому решили выводить медикаментозным путем, однако состояние артиста продолжало ухудшаться.
Чтобы не допустить летального исхода, врачи решили провести трепанацию черепа и удалить гематому хирургическим способом.
"Сильнейшее было давление. И оно не падало никак. Тогда, в 2001 году, трепанацию делали, вскрывая черепную коробочку", — добавил Андреев.
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