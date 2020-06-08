Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
"Я поторопился": принц Гарри жалеет, что переехал в США
В квартире московского стрелка нашли алкоголь и "Фенибут"
Врач-диетолог объяснила, почему не нужно отказываться от хлеба
Путин передал Ростуризм в прямое подчинение правительству
В Россию с любовью: Вагнер Лав возвращается в ЦСКА
Врачи сообщили об исчезновении коронавируса в Нью-Йорке
Исхаков опроверг информацию о разводе с Полиной Гагариной
Топ-менеджерам российских госкомпаний могут урезать выплаты
В США протестующие снесли памятник генералу Гражданской войны

Солист "Иванушек" рассказал, как ему делали трепанацию черепа

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Солист группы "Иванушки International" Кирилл Андреев рассказал, что мог умереть ещё в 2001 году. Тогда он очень сильно ударился головой об асфальт из-за драки с охранником на частной вечеринке.

"Я очнулся через какое-то время: лужа крови, гости сбежались. Было больно, конечно", — сообщил певец.

В НИИ скорой помощи имени Склифосовского Андрееву оказали медицинскую помощь, зашив рану без анестезии. Внутреннюю гематому решили выводить медикаментозным путем, однако состояние артиста продолжало ухудшаться.

Чтобы не допустить летального исхода, врачи решили провести трепанацию черепа и удалить гематому хирургическим способом.

"Сильнейшее было давление. И оно не падало никак. Тогда, в 2001 году, трепанацию делали, вскрывая черепную коробочку", — добавил Андреев.

Последние материалы
Путин передал Ростуризм в прямое подчинение правительству
Оксана Самойлова стала блондинкой и набрала шесть килограммов
Опубликованы последние слова Сергея Бодрова перед смертью
В Россию с любовью: Вагнер Лав возвращается в ЦСКА
Солист "Иванушек" рассказал, как ему делали трепанацию черепа
Врачи сообщили об исчезновении коронавируса в Нью-Йорке
Как Россия может собрать новый СССР
Исхаков опроверг информацию о разводе с Полиной Гагариной
Топ-менеджерам российских госкомпаний могут урезать выплаты
В США протестующие снесли памятник генералу Гражданской войны
Популярное
Новости Москвы сегодня
В Москве завершилась церемония прощания с артистом Михаилом Кокшеновым

В Москве завершилась церемония прощания с Михаилом Кокшеновым.

В Москве завершилась церемония прощания с артистом Михаилом Кокшеновым
Панин назвал Кокшенова "бездарностью"
Российский шоу-бизнес
Панин назвал Кокшенова "бездарностью"
Российский шоу-бизнес
Постройневшую Гузееву назвали "старухой Изергиль"
Общество
Михалков: Греф уничтожает российское образование
Усам Оздемиров В поисках "русских Илонов Масков" Усам Оздемиров Василий Амирджанов Экологи предложили монументальные формы протеста Василий Амирджанов Руслан Веснянко Первый год президента Зеленского: достижения, провалы, перспективы Руслан Веснянко
Комментарии
Сергей Шнуров порекомендовал певице Валерии посетить больницу
Ошибка исправлена: поправку "про обнуление" вернули в список
Ошибка исправлена: поправку "про обнуление" вернули в список
Политолог сравнил беспорядки в США с ситуацией на Украине
Китайская версия GPS почти завершена
Депутата Елену Шувалову уволили с помощью голосования
Что стоит за призывами не голосовать за поправки в Конституцию
Что стоит за призывами не голосовать за поправки в Конституцию
Политолог сравнил беспорядки в США с ситуацией на Украине
Россия обставила США в войне за "Северный поток-2"
Россия обставила США в войне за "Северный поток-2"
Панин назвал Кокшенова "бездарностью"
Экологи предложили монументальные формы протеста
Определено место на Земле с самым чистым воздухом
Сергей Шнуров порекомендовал певице Валерии посетить больницу
Что стоит за призывами не голосовать за поправки в Конституцию
Политолог сравнил беспорядки в США с ситуацией на Украине
Что стоит за призывами не голосовать за поправки в Конституцию
Политолог сравнил беспорядки в США с ситуацией на Украине
В Москве завершилась церемония прощания с артистом Михаилом Кокшеновым
Михалков: Греф уничтожает российское образование
О проекте Обратная связь Реклама
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ