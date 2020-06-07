Бузова нарвалась на критику после публикации обнаженного фото

Певица Ольга Бузова решила попросить своих подписчиков в Instagram подписаться на её страницу в TikTok.

Чтобы заинтересовать пользователей артистка решила сделать это в полностью обнаженном виде, прикрывшись только полотенцем.

"Котики, подписывайтесь на мой Тик Ток", — написала певица. "Как бы Давид не взревновал", — ответил ей один из пользователей.

Публикация набрала в целом негативные комментарии.