Повереннову взбесила невинная фраза "из прошлой жизни"

Затянувшийся карантин доставляет россиянам все больше неудобств, и звезды здесь — далеко не исключение. Так, недавно актриса Дарья Повереннова призналась, что длительное заточение "в четырех стенах" заставляет ее слишком болезненно реагировать на обычные слова и фразы.