Затянувшийся карантин доставляет россиянам все больше неудобств, и звезды здесь — далеко не исключение. Так, недавно актриса Дарья Повереннова призналась, что длительное заточение "в четырех стенах" заставляет ее слишком болезненно реагировать на обычные слова и фразы.
"Мне пожелали "хороших выходных"!… Восприняла это как издевательство. Совершенно безобидное и в "прошлой жизни" звучащее абсолютно нормально и вежливо пожелание, вызвало у меня такую реакцию. А вы себя сейчас ловите на чём-то подобном?" — поделилась актриса в личном блоге.
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