Продюсер Максим Фадеев за последние годы потерял нескольких артистов, а лейбл MALFA и вовсе пришлось распустить из-за воровства.
"Почему я разогнал весь менеджерский состав MALFA? Потому что воровство стало системным. Воровали все, что только было можно. Тащили камеры, шнуры, батарейки. Я устал работать с непонятным контингентом, который приходил ко мне с красивыми дипломами", — рассказал Фадеев.
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