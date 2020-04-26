Поклонники оценили "крутой орех" Дарьи Мороз

Несколько дней назад актриса Дарья Мороз опубликовала фотографию в Instagram, где она одета в прозрачную юбку. Публикацию прокомментировали почти 300 тысяч человек. Артистка решила сообщить фанатам, что несмотря на самоизоляцию и пандемию коронавируса она находится в отличном настроении.