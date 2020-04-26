Несколько дней назад актриса Дарья Мороз опубликовала фотографию в Instagram, где она одета в прозрачную юбку. Публикацию прокомментировали почти 300 тысяч человек. Артистка решила сообщить фанатам, что несмотря на самоизоляцию и пандемию коронавируса она находится в отличном настроении.
"Настроение огонь", — подписала фотографию Мороз.
"Я не знаю, куда все смотрят, лично я обнаружила крутой орех", — написал один из поклонников актрисы, которого поддержали другие пользователи.
Главный редактор "Русского радио" Юлия Ларионова скончалась от онкологии, с которой боролась около семи лет.