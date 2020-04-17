У экс-невесты Тимати подозревают подагру

Бывшая возлюбленная Тимати модель Алена Шишкова продолжает волновать своих подписчиков в Instagram. Если раньше всех беспокоила ее худоба, то теперь — руки, которые она активно ретуширует для фото, или снимается в перчатках.

Поклонники выдвигают разные версии причин. Многие сходятся во мнении, что Шишкова больна подагрой — болезнью, которая в итоге погубила Юлию Началову. На это, по их словам, указывают распухшие суставы, которые так активно пытается спрятать от глаз окружающих модель. Сама Шишкова пока никак не прокомментировала слухи.

Тимати и Алена

Знаменитый рэпер и модель познакомились в 2012 году, Шишкова снималась в клипе исполнителя. В 2014 году у них родилась дочь. Через год пара рассталась. Причины до сих пор неизвестны. Тем не менее Тимати и Шишкова остались в хороших отношениях, оба больше внимание уделяют воспитанию совместного ребенка.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что подагра чаще встречается у мужчин, чем у женщин. Это наиболее распространенная форма воспалительного артрита, которым страдают миллионы людей во всем мире.