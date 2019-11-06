Подагра описывает тип артрита, который характеризуется образованием кристаллов урата натрия в суставах и вокруг них. Это наиболее распространенная форма воспалительного артрита, которой страдают миллионы людей во всем мире.
Как и где проявляется подагра
Подагра очень болезненна, а приступы зачастую начинаются внезапно и, как правило, ночью. У людей с подагрой развивается болезненность суставов, а кожа на пораженном участке часто становится блестящей и начинает шелушиться. Сустав становится чрезвычайно чувствительным, и даже вес простыней или постельного белья может вызвать боль.
Подагра обычно поражает большой палец ноги, но состояние также может затрагивать запястья, пальцы, колени, локти, лодыжки или суставы в средней части стопы. Когда несколько суставов поражены одновременно, это состояние называется полиартикулярной подагрой. Подагра редко поражает суставы по направлению к центру тела, такие как плечи или бедра.
Причины подагры
Подагра возникает, когда в крови накапливается урат. Урат - продукт распада пуринов. Около двух третей урата поступает из пуринов в клетках нашего тела, а около трети поступает из продуктов, которые мы потребляем. Полезно иметь несколько пуринов в крови, и когда они начинают накапливаться, почки обычно выделяют избыток, который выводится из организма через мочу.
Однако в тех случаях, когда организм вырабатывает избыток урата или почки не могут эффективно удалить это вещество, уровень урата может начать расти и в конечном итоге привести к образованию кристаллов урата в суставах. Эти кристаллы накапливаются в хряще и в конечном итоге перетекают в полость сустава. Это называется линькой кристаллов. Когда кристаллы вступают в контакт с суставной накладкой (синовиевой), они вызывают воспаление.
Факторы, повышающие риск развития подагры
Несколько факторов увеличивают вероятность повышения уровня мочевой кислоты в крови и развития подагры. К ним относятся:
В тех случаях, когда врач может определить причину подагры, такую как мочегонное действие или заболевание почек, это состояние называется вторичной подагрой.
Факторы, которые могут вызвать приступ подагры, включают следующее:
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