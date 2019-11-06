Подагра редко встречается у женщин и обычно поражает большой палец ноги

Подагра описывает тип артрита, который характеризуется образованием кристаллов урата натрия в суставах и вокруг них. Это наиболее распространенная форма воспалительного артрита, которой страдают миллионы людей во всем мире.

Как и где проявляется подагра

Подагра очень болезненна, а приступы зачастую начинаются внезапно и, как правило, ночью. У людей с подагрой развивается болезненность суставов, а кожа на пораженном участке часто становится блестящей и начинает шелушиться. Сустав становится чрезвычайно чувствительным, и даже вес простыней или постельного белья может вызвать боль.

Подагра обычно поражает большой палец ноги, но состояние также может затрагивать запястья, пальцы, колени, локти, лодыжки или суставы в средней части стопы. Когда несколько суставов поражены одновременно, это состояние называется полиартикулярной подагрой. Подагра редко поражает суставы по направлению к центру тела, такие как плечи или бедра.

Причины подагры

Подагра возникает, когда в крови накапливается урат. Урат - продукт распада пуринов. Около двух третей урата поступает из пуринов в клетках нашего тела, а около трети поступает из продуктов, которые мы потребляем. Полезно иметь несколько пуринов в крови, и когда они начинают накапливаться, почки обычно выделяют избыток, который выводится из организма через мочу.

Однако в тех случаях, когда организм вырабатывает избыток урата или почки не могут эффективно удалить это вещество, уровень урата может начать расти и в конечном итоге привести к образованию кристаллов урата в суставах. Эти кристаллы накапливаются в хряще и в конечном итоге перетекают в полость сустава. Это называется линькой кристаллов. Когда кристаллы вступают в контакт с суставной накладкой (синовиевой), они вызывают воспаление.

Факторы, повышающие риск развития подагры

Несколько факторов увеличивают вероятность повышения уровня мочевой кислоты в крови и развития подагры. К ним относятся:

Мужской пол. Подагра редко встречается у женщин.

Генетическая предрасположенность.

Пожилой возраст.

Избыточный вес.

Употребление в пищу продуктов, богатых пуринами.

Алкоголь. Чрезмерное потребление алкоголя может увеличить риск гиперурикемии, так как алкоголь может помешать выведению уратов.

Медицинские расстройства, которые влияют на функцию почек и, следовательно, выведение мочевой кислоты, могут вызвать подагру. Примеры состояний, которые могут вызвать подагру, включают высокое кровяное давление, заболевание почек, диабет, недостаточную активность щитовидной железы, гемолитическую анемию, псориаз, гиперлипидемию и некоторые виды рака.

Прием некоторых лекарств.

В тех случаях, когда врач может определить причину подагры, такую ​​как мочегонное действие или заболевание почек, это состояние называется вторичной подагрой.

Факторы, которые могут вызвать приступ подагры, включают следующее:

Избыточное потребление алкоголя.

Переедание.

Дегидратацию.

Хирургическое вмешательство.

Повреждение сустава.

Фото: wyli.ru