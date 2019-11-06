Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Здоровье
Акушерство и гинекология Здоровье и профилактика Здравоохранение Стоматология Зрение Красота Ваше здоровье
Автор Александра Балан-Сенчук

Подагра редко встречается у женщин и обычно поражает большой палец ноги

Здоровье print

Подагра описывает тип артрита, который характеризуется образованием кристаллов урата натрия в суставах и вокруг них. Это наиболее распространенная форма воспалительного артрита, которой страдают миллионы людей во всем мире.

Как и где проявляется подагра

Подагра очень болезненна, а приступы зачастую начинаются внезапно и, как правило, ночью. У людей с подагрой развивается болезненность суставов, а кожа на пораженном участке часто становится блестящей и начинает шелушиться. Сустав становится чрезвычайно чувствительным, и даже вес простыней или постельного белья может вызвать боль.

Подагра обычно поражает большой палец ноги, но состояние также может затрагивать запястья, пальцы, колени, локти, лодыжки или суставы в средней части стопы. Когда несколько суставов поражены одновременно, это состояние называется полиартикулярной подагрой. Подагра редко поражает суставы по направлению к центру тела, такие как плечи или бедра.

Причины подагры

Подагра возникает, когда в крови накапливается урат. Урат - продукт распада пуринов. Около двух третей урата поступает из пуринов в клетках нашего тела, а около трети поступает из продуктов, которые мы потребляем. Полезно иметь несколько пуринов в крови, и когда они начинают накапливаться, почки обычно выделяют избыток, который выводится из организма через мочу.

Однако в тех случаях, когда организм вырабатывает избыток урата или почки не могут эффективно удалить это вещество, уровень урата может начать расти и в конечном итоге привести к образованию кристаллов урата в суставах. Эти кристаллы накапливаются в хряще и в конечном итоге перетекают в полость сустава. Это называется линькой кристаллов. Когда кристаллы вступают в контакт с суставной накладкой (синовиевой), они вызывают воспаление. 

Факторы, повышающие риск развития подагры

Несколько факторов увеличивают вероятность повышения уровня мочевой кислоты в крови и развития подагры. К ним относятся:

  • Мужской пол. Подагра редко встречается у женщин.
  • Генетическая предрасположенность.
  • Пожилой возраст.
  • Избыточный вес.
  • Употребление в пищу продуктов, богатых пуринами.
  • Алкоголь. Чрезмерное потребление алкоголя может увеличить риск гиперурикемии, так как алкоголь может помешать выведению уратов.
  • Медицинские расстройства, которые влияют на функцию почек и, следовательно, выведение мочевой кислоты, могут вызвать подагру. Примеры состояний, которые могут вызвать подагру, включают высокое кровяное давление, заболевание почек, диабет, недостаточную активность щитовидной железы, гемолитическую анемию, псориаз, гиперлипидемию и некоторые виды рака.
  • Прием некоторых лекарств.

В тех случаях, когда врач может определить причину подагры, такую ​​как мочегонное действие или заболевание почек, это состояние называется вторичной подагрой. 

Факторы, которые могут вызвать приступ подагры, включают следующее:

  • Избыточное потребление алкоголя.
  • Переедание.
  • Дегидратацию.
  • Хирургическое вмешательство.
  • Повреждение сустава.

Фото: wyli.ru

Темы подагра тип артрита уровень урата причины подагры большой палец ноги воспалительный артрит
Актуальная аналитика
Здоровье
Подагра редко встречается у женщин и обычно поражает большой палец ноги
Общество
Психолог рассказал, как защитить ребенка от маньяка
Новости спорта
Кипчоге выбежал из двух часов в марафоне! Это фантастика?
Новости Все >
Власти Кипра отберут у девяти россиян "золотые паспорта"
Московский полицейский хотел съесть взятку в 10 тыс. рублей
"Наполи" оштрафует футболистов за бунт против президента клуба
Брат Шамсутдинова опроверг сообщения об угрозах изнасилования солдата
"Витесс" Слуцкого подписал бывшего футболиста ЦСКА Хонду
Германия нашла способ уберечь "Северный поток - 2" от противников
Финская таможня неверно конвертировала российский рубль три года
Дисквалифицированным за допинг могут запретить занимать госдолжности
ОБСЕ изучит "список Вышинского" о притеснении журналистов на Украине
Миллер раскрыл условие заключения контракта по транзиту газа в Европу
Последние материалы
Власти Кипра отберут у девяти россиян "золотые паспорта"
Московский полицейский хотел съесть взятку в 10 тыс. рублей
Психолог рассказал, как защитить ребенка от маньяка
Кипчоге выбежал из двух часов в марафоне! Это фантастика?
Самые странные, смешные и ужасающие методы лечения в истории медицины
7 ноября: День Октябрьской революции, последняя жертва испанской инквизиции и бенефис Вертинского
Эксперт: в российском спорте работают вредители
Римская армия в ранний период своего существования
"Наполи" оштрафует футболистов за бунт против президента клуба
Брат Шамсутдинова опроверг сообщения об угрозах изнасилования солдата
Популярное
Здоровье
Исследователи рассказали, как организм предупреждает о раке кишечника

Исследователи проанализировали данные более 120 тысяч человек.

Исследователи рассказали, как организм предупреждает о раке кишечника
Они метко стреляли: 3 самых лучших снайпера в истории человечества
Силовые структуры
Они метко стреляли: 3 самых лучших снайпера в истории человечества
Авто
Как самому приготовить незамерзайку? Три простых рецепта
Общество
"Не клоачный, а фашистский": еще один профессор ВШЭ о русском языке
Любовь Степушова Следующий президент России покончит с неолиберализмом Любовь Степушова Василий Амирджанов Милонов пригрозил заблокировать всех "проституток" Василий Амирджанов Вячеслав Шпаковский В поисках патрона: новая гильза, новый калибр… Вячеслав Шпаковский
Комментарии
Бывший министр обороны ДНР назвал Донбасс "клоакой"
Следующий президент России покончит с неолиберализмом
Московский полицейский хотел съесть взятку в 10 тыс. рублей
Бывший министр обороны ДНР назвал Донбасс "клоакой"
Московский полицейский хотел съесть взятку в 10 тыс. рублей
Московский полицейский хотел съесть взятку в 10 тыс. рублей
Около 60% россиян выступили за решительные перемены в стране
Московский полицейский хотел съесть взятку в 10 тыс. рублей
Минобороны РФ планирует вернуть военную тайну
Следующий президент России покончит с неолиберализмом
"Нафтогаз" предъявил "Газпрому" иски на $22 млрд
"Нафтогаз" предъявил "Газпрому" иски на $22 млрд
"Нафтогаз" предъявил "Газпрому" иски на $22 млрд
"Нафтогаз" предъявил "Газпрому" иски на $22 млрд
Мама девочки с родимым пятном из США обратилась к жителям России
"Нафтогаз" предъявил "Газпрому" иски на $22 млрд
Мама девочки с родимым пятном из США обратилась к жителям России
"Нафтогаз" предъявил "Газпрому" иски на $22 млрд
"Нафтогаз" предъявил "Газпрому" иски на $22 млрд
Шведский депутат призвал вступить в НАТО из-за "российской агрессии"
Анджелина Джоли рассказала о желании уехать из США
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ