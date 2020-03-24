Певица Лолита Милявская в недавнем интервью поругала сама себя за плохие привычки, которые у нее были в прошлом.
Так, артистка вспомнила, как они пробовали легкие наркотики с Филиппом Киркоровым.
"Как-то раз Фил просто уснул у меня на коленях", — вспомнила исполнительница случай, имевший место во время их общей работы над мюзиклом "Чикаго".
Лолита также призналась, что употребляла и тяжелые наркотические вещества, что вызвало у нее большие проблемы со здоровьем.
"Год употребления кокаина, когда мне было 40, аукнулся в 56. Я смогла прекратить, поскольку осознала: еще немного, и я умру", — поделилась Лолита.
Сейчас артистка ведет здоровый образ жизни, по ее словам, даже излишне правильный.
"Я не жалею о своей разнообразной половой жизни. Я радуюсь, что у меня отличная работа", — добавила Лолита.
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