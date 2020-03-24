Певица Лолита раскрыла грехи своего прошлого

Певица Лолита Милявская в недавнем интервью поругала сама себя за плохие привычки, которые у нее были в прошлом.

Так, артистка вспомнила, как они пробовали легкие наркотики с Филиппом Киркоровым.

"Как-то раз Фил просто уснул у меня на коленях", — вспомнила исполнительница случай, имевший место во время их общей работы над мюзиклом "Чикаго".

Лолита также призналась, что употребляла и тяжелые наркотические вещества, что вызвало у нее большие проблемы со здоровьем.

"Год употребления кокаина, когда мне было 40, аукнулся в 56. Я смогла прекратить, поскольку осознала: еще немного, и я умру", — поделилась Лолита.

Сейчас артистка ведет здоровый образ жизни, по ее словам, даже излишне правильный.