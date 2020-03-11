Артистка Елена Степаненко появилась на концерте в рваных джинсах, куртке-косухе и кепке.
Сбросившая лишние килограммы и помолодевшая артистка сыпала шутками о болезненном расставании с Евгением Петросяном.
При этом в юмористке сложно было узнать 66-летнюю пенсионерку, пишет KP. RU.
Весь вечер Степаненко выдавала остроты на тему семейной жизни, развода и раздела нажитого в браке. Зрителям пришелся по вкусу новый имидж актрисы.
Елена Малышева рассказала о своих сыновьях, которые переехали жить в США.