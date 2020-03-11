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Опубликован трейлер мультфильма, основанного на игре Mortal Kombat

Шоу-бизнес

Фанаты компьютерной игры Mortal Kombat совсем скоро смогут поближе познакомиться с ее персонажами: через месяц, 12 апреля, состоится премьера мультипликационного фильма "Mortal Kombat legends: Scorpion's revenge".

трейлер

Детям смотреть не рекомендуется

Картине, как сообщает "Кинопоиск", американской киноассоциацией присвоен рейтинг R. То есть это мультфильм "для взрослой аудитории" и "лицам до 17 лет обязательно присутствие взрослого".

Очень краткое содержание

Злой колдун Шанг Цзун проводит смертельный турнир. Там сражаются бойцы с планеты Земля и других миров.

В числе участников: Скорпион, который хочет отомстить за смерть семьи и клана, защитник землян Лю Кан, принцесса Китана, лейтенант Соня Блейд и многие другие.

Создатели

  • Режиссер — Итан Сполдинг ("Скуби-Ду! Истории летнего лагеря", "Сын Бэтмена").
  • Сценарист — Джереми Адамс ("Сверхъестественное").
Темы mortal kombat трейлер мультфильм
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