Фанаты компьютерной игры Mortal Kombat совсем скоро смогут поближе познакомиться с ее персонажами: через месяц, 12 апреля, состоится премьера мультипликационного фильма "Mortal Kombat legends: Scorpion's revenge".
Картине, как сообщает "Кинопоиск", американской киноассоциацией присвоен рейтинг R. То есть это мультфильм "для взрослой аудитории" и "лицам до 17 лет обязательно присутствие взрослого".
Злой колдун Шанг Цзун проводит смертельный турнир. Там сражаются бойцы с планеты Земля и других миров.
В числе участников: Скорпион, который хочет отомстить за смерть семьи и клана, защитник землян Лю Кан, принцесса Китана, лейтенант Соня Блейд и многие другие.
Елена Малышева рассказала о своих сыновьях, которые переехали жить в США.