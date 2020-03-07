Приставы закрыли дело о долгах Заворотнюк из-за ее пропажи

Судебные приставы в Подмосковье прекратили преследование Анастасии Заворотнюк из-за невыплаченного долга. Они просто не смогли найти актрису, а также тех, кто мог бы рассказать о ее местоположении. В 2012 году Заворотнюк взяла ипотеку в одном из российских банков, однако не смогла ее выплатить.

На сумму ипотеки также повлиял скачок курса иностранных валют, который увеличил сумму долга перед банком. По неподтвержденным данным, последние несколько лет актриса проходит лечение в самых дорогих клиниках мира из-за смертельной болезни.