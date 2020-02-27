Павел Прилучный заложил имущество накануне развода

Известный актер Павел Прилучный и его пока еще супруга, актриса Агата Муцениеце, до сих пор не обнародовали причины развода, о котором сообщили недавно. Оба супруга в разговорах с журналистами утверждают, что сохранили дружеские отношения и намерены сообща заботиться о детях.

Известно, что Павел оставит свой особняк в Подмосковье жене. А вот дорогое авто точно не будет предметом спора в суде при разделе общего имущества.

Как сообщило издание "Стархит", за два месяца до развода Прилучный заложил свой Range Rover стоимостью пять миллионов рублей в банк как залог по кредиту. Издание предположило, что у артиста возникли финансовые проблемы, которые могли оказать влияние и на его семейную жизнь. Сама Агата Муцениеце в более ранних интервью говорила, что продолжает любить супруга, но есть обстоятельства, по которым они вынуждены пойти разными дорогами в жизни.