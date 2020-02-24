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Источник Правда.Ру

"Дима просто психанул": почему Шепелев уволен с Первого

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Шепелев не планировал расставаться с Первым каналом. И его увольнение — следствие минутного "психа".

Так заявил в интервью журналу StraHit "постоянный участник массовки, работающий на Первом канале".

По словам инсайдера издания, Дмитрий Шепелев в тот день, когда было принято решение о его увольнении "очень спешил домой":

"Но съемки затягивались — график в очередной раз сместился. Пришлось долго ждать, пока все соберуться в студии. Ведущий программу Шепелев просто психанул, сказал, что уволится. А его вдруг удерживать не стали. Просто попросили "отработать две недели, положенные по закону".

Впрочем, слова самого Шепелева о том, что прекращение сотрудничества "прошло в дружественной атмосфере" (об этом подробнее читайте здесь — прим. ред), как отмечает StraHit, со ссылкой на источник, — правда.

Кто займет место Шепелева в эфире

После того, как стало известно, что Дмитрий Шепелев покидает проект "На самом деле", было много версий на тему: кто "встанет вместо него".

Как пишет StraHit, "фамилии назывались разные, даже про Нагиева говорили".

Но, по словам источника издания, ведущим скандального шоу станет Тимур Еремеев.

Впрочем, насколько можно доверять "постоянному участнику массовки" — непонятно:

  • контракт Еремеев с Первым пока не подписал;
  • пресс-служба ТК комментариев по этому поводу по-прежнему не дает.
Темы увольнение первый канал тимур еремеев дмитрий шепелев
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