Дмитрий Шепелев попрощался с Первым каналом

Слухи о том, что Дмитрий Шепелев уходит с Первого канала, которые появились в конце января и которые телеведущий активно опровергал, как оказалось, слухами вовсе не были.

Вчера, 18 февраля, увольнение Шепелева состоялось. Он сам объявил об этом в Instagram

Эту информацию подтвердили в пресс-службе Первого канала:

"Подтверждаем уход Дмитрия Шепелева с канала. Программа "На самом деле" будет выходить с новым ведущим".

Напомним:

Дмитрий Шепелев проработал на Первом больше 10 лет. Кроме «На саамом деле» вел еще программы "Можешь? Спой!", "Достояние Республики" - вместе с Юрием Николаевым.