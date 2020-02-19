Слухи о том, что Дмитрий Шепелев уходит с Первого канала, которые появились в конце января и которые телеведущий активно опровергал, как оказалось, слухами вовсе не были.
Вчера, 18 февраля, увольнение Шепелева состоялось. Он сам объявил об этом в Instagram
"Подтверждаем уход Дмитрия Шепелева с канала. Программа "На самом деле" будет выходить с новым ведущим".
Дмитрий Шепелев проработал на Первом больше 10 лет. Кроме «На саамом деле» вел еще программы "Можешь? Спой!", "Достояние Республики" - вместе с Юрием Николаевым.
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