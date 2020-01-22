Шепелев прокомментировал новости о своем увольнении с Первого канала

Ведущий скандальной телепрограммы "На самом деле" Дмитрий Шепелев прокомментировал новости о его возможном увольнении с Первого канала.

О чем ходили слухи?

Ранее в российских СМИ появилась информация, что Шепелева в телепрограмме "На самом деле" заменит Дмитрий Нагиев. Это якобы должно произойти из-за давних разногласий телеведущего с Константином Эрнстом.

По словам самого Шепелева, в такие "тухлые фантазии" верят только "воспаленные головы". Телеведущий посоветовал всем, кого задела эта новость, выпить воды и принять успокоительное.