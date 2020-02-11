В Москве во время премьерного показа фильма "Лед 2" спасатели эвакуировали зрителей из кинотеатра "Октябрь" . Сотрудники кинотеатра сообщили, что сработала пожарная сигнализация из-за короткого замыкания в кассовой зоне.
Спасатели вывели из зала кинотеатра около 2500 зрителей. Среди которых были замечены актер Александр Петров, певицы Алла Пугачёва и Светлана Лобода, а также другие звезды.
Россия, которая является правопреемницей СССР, обязана выплатить Украине компенсацию за ущерб, нанесенный пахотным землям "прихотью Хрущева" - строительством Каховского водохранилища.