В Москве из кинотеатра эвакуировали Лободу и Пугачеву

В Москве во время премьерного показа фильма "Лед 2" спасатели эвакуировали зрителей из кинотеатра "Октябрь" . Сотрудники кинотеатра сообщили, что сработала пожарная сигнализация из-за короткого замыкания в кассовой зоне.

Спасатели вывели из зала кинотеатра около 2500 зрителей. Среди которых были замечены актер Александр Петров, певицы Алла Пугачёва и Светлана Лобода, а также другие звезды.