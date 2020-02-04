Стали известны подробности шоу Собчак на Первом канале

Новое телешоу Ксении Собак на Первом канале выйдет под названием "Док-Ток". Напарником ведущей будет Александр Гордон, известный по программе "Мужское/Женское".

Известно, что передача будет выходить с понедельника по четверг поздно вечером. В центре внимания шоу будут истории, которые вызвали большой общественный отклик, "события, достойные экранизации".

В "Док-Ток" двое ведущих будут сменять друг друга. По уверению Собчак, новое шоу "не про крики или разборки в студии, а про детальное обсуждение вопроса".

"Его нельзя сравнить с другими ток-шоу", — пояснила она. Как отметил Гордон, они с Собчак очень разные люди. Телеведущий предположил, что вследствие этого они могут усмотреть в одной и той же истории "различные смыслы".