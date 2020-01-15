Манукян намекнул на свадьбу с Бузовой

Блогер Давид Манукян сообщил, что может предложить руку и сердце телеведущей и певице Ольге Бузовой, с которой у него роман.

Об этом он написал на ее странице в Instagram под постом с романтичным видеороликом.

"Брат, на нашей свадьбе будешь выступать, ты понял", — обратился он к своему товарищу — рэперу Ramil'.

Но на вопросы о том, когда состоится свадьба, Манукян не отвечает.

Напомним, Ольга Бузова подтвердила, что у нее роман с популярным блогером Давидом Манукяном, в конце прошлого года.