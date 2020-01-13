Одна из самых завидных невест России, телеведущая и певица Ольга Бузова, вскоре может во второй раз выйти замуж. На эту тему распространяют слухи ее подруги.
Так, Мария Погребняк убеждена в серьезных чувствах Ольги и ее нового бойфренда Давида Манукяна. Сама певица и телеведущая не делает тайны из своего романа с блогером и активно делится общими фотографиями с отдыха. Все говорит о том, что спустя три года после разрыва отношений с Дмитрием Тарасовым Ольга может снова надеть обручальное кольцо.
При этом мать Ольги Бузовой советует ее фанатам не делать поспешных выводов. В беседе с изданием "КП-Петербург" Ирина Александровна сообщила, что дочь ей ничего не говорила о возможной предстоящей свадьбе.
"Понятия не имею про свадьбу, — сказала "КП-Петербург" Ирина Бузова. — Как позовет, расскажу. Пока на свадьбу меня никто не приглашал, а что, она должна замуж выходить?"
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