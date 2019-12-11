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Салтыкова поддержала Шепелева в конфликте с кланом Фриске

Шоу-бизнес

Певица Ирина Салтыкова в разговоре с журналистом издания "Комсомольская правда" поддержала сторону Дмитрия Шепелева в его конфликте с родителями умершей артистки Жанны Фриске. Ирина заявила, что близкие родственники умершей от рака мозга звезды "могут быть не правы".

Салтыкова считает Шепелева "хорошим парнем", поведение которого "очень достойно", так как он выслушивает "злобные высказывания в свой адрес". При этом певица не понимает, откуда берется "озлобленность" вокруг имени телеведущего, который растит ребенка и развивается профессионально.

"Можно услышать много историй, когда мужчины не хотят знать своих детей, не содержат их. А здесь мы видим обратный пример: Дима Шепелев является заботливым, любящим отцом", — заявила Салтыкова.

А ранее ряд СМИ сообщал, что отец Жанны Фриске Владимир сделал публичное заявление, что подозревает Шепелева в краже средств от продажи квартиры певицы в Майами, которые по наследству должны перейти сыну певицы Платону.

 

Темы фриске шепелев квартира конфликт салтыкова
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