Женщина, сделавшая фото и видео Заворотнюк, отказалась от их продажи

В начале прошлой недели в СМИ появилась информация о том, что некая женщина, назвавшаяся экс-сотрудницей частной клиники, где, по непроверенным данным, проходит лечение актриса Анастасия Заворотнюк, предложила на условиях полной анонимности продать фотоснимки и видеоролики из палаты "прекрасной няни".

Напомним, что, по слухам, Заворотнюк находится на лечении в одной из частных клиник города Москвы с неутешительным диагнозом — рак головного мозга 4 стадии.

Первыми, к кому обратилась "папарацци", была редакция издания "Телепрограмма". Снимки дама, как рассказали журналисты, предлагала купить за весьма внушительную сумму, однако редакторы отказались от данного предложения, посчитав его очень циничным.

Сейчас женщина, предлагавшая материалы с Заворотнюк, отказалась от идеи их продажи. По ее словам, пишет сегодня "Телепрограмма", она не ожидала того, что пресса настолько раздует ситуацию, а потому она опасается, что ее личность может быть рассекречена.

Родственники и близкие друзья Заворотнюк продолжают хранить молчание в отношении состояния здоровья актрисы.

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Фото: кадр из сериала "Моя прекрасная няня"